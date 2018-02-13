تشيلسي يستعيد المركز الرابع بثلاثية في شباك وست بروميتش

استعاد فريق تشيلسي حامل اللقب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بفوزه على ضيفه وست بروميتش البيون 3 /صفر اليوم الاثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.



وتقمص البلجيكي إدين هازارد دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لتشيلسي في الدقيقتين 25 و70 وتكفل النيجيري فيكتور موزيس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64.



الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 53 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام صاحب المركز الخامس وظل وست بروميتش في المركز العشرين الأخير برصيد 20 نقطة.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي.

واستعاد تشيلسي نكهة الانتصارات بعد هزيمته في الجولتين الماضيتين أمام ضيفه بورنموث صفر/3 ومضيفه واتفورد 1 /4.



وحقق تشيلسي فوزه السادس عشر هذا الموسم مقابل ست هزائم وخمسة تعادلات.



وتلقى وست بروميتش الهزيمة الثالثة عشر هذا الموسم مقابل 11 تعادلا وثلاثة انتصارات فقط ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.