«دفاع النواب»: صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين يتكفل بهم صحيا واجتماعيا وتعليميا

قال النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون رعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، ينص على إنشاء صندوق للرعاية تتكفل من خلاله الدولة بتوفير الخدمات لأسر العسكريين والمدنيين على حد سواء.

وأضاف «الجوهري»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن القانون ينص على النشر في الجريدة الرسمية وتنفيذه خلال 3 أشهر بحد أقصى، موضحًا أنه سيتم تطبيقه بأثر رجعي ليشمل أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية منذ صدور الدستور الحالي في يناير 2014، نظرًا لنص الدستور على تكريم الأسر بتنظيم من القانون.

وأشار إلى نص القانون على توفير رحلات حج وفرص عمل لأسر الشهداء والمصابين، فضلًا عن تكفل الدولة بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، مضيفًا أن رئيس الوزراء هو من يشرف بنفسه على تكريم الأسر.

وأوضح أنه يتم حاليًا تحديد أقارب الشهداء والمصابين وفقًا لدرجة القرابة منهم، استعدادًا للتكريم، مؤكدًا أن الصندوق هو محاولة لتكريم الأسر، وأنه لا يوجد ما يمكن أن يعوضهم فقيدهم.

يذكر أن مجلس النواب، وافق أمس الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون لرعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.