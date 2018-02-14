عامر حسين : مباراة الإسماعيلي والزمالك في الإسماعيلية دون تغيير

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الإسماعيلي مع الزمالك ضمن الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز ستقام بستاد الإسماعيلية كما هو مقرر لها بالجدول ، وأنه لا ترجد أي نية لنقلها إلى أي مكان آخر.

ونفى عامر حسين أن يكون قد تلقى أي طلبات من أي جهة بما فيها نادي الزمالك بنقل المباراة ، وأوضح أن نادي الزمالك سبق وأن طلب فقط على لسان رئيسه المستشار مرتضى منصور أن يلعب الأهلي مباراتيه الموسم المقبل مع الإسماعيلي في الإسماعيلية والقاهرة وليس في برج العرب تأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص.