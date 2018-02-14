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مانشستر سيتي يسحق بازل ويضع أكثر من قدم في دور الثمانية الأوروبي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:50 م

 وضع مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر من مجرد قدم في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 4 /صفر على مضيفه بازل السويسري اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وأحرز الألماني الدولي إلكاي جيوندوجان هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الكبير الذي اقترب به أكثر من 90 بالمئة من الطريق إلى دور الثمانية حيث يحتاج بازل إلى معجزة في مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" في مانشستر ليحرم الفريق الإنجليزي من مواصلة مسيرته في البطولة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها جيوندوجان وبرناردو سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقائق 14 و18 و23 فيما أضاف جيوندوجان الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 53 ليؤكد الفوز الساحق للفريق في الشوط الثاني.


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