قالت الدكتورة سهير شومان، نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم اليوم البدء في استكمال الحملة القومية للقضاء على فيروس «سي»، موضحة أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار في يوليو 2016، وتم بعدها البدء في مرحلة المسح الميداني الشامل للمواطنين المتوقع إصابتهم بالفيرس دون علمهم، واستمرت لمدة 12 شهرًا.

وأضافت «شومان»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، أن الحملة تستهدف إجراء تحاليل لـ50 مليون مواطن، في الفئة ما فوق 18 عامًا، لاكتشاف المصابين وعلاجهم؛ حتى تكون مصر خالية من فيروس «سي»، بحلول عام 2020، مشيرة إلى مسح 5 ملايين مواطن حتى الآن وتحويل 1.5 مليون مصاب منهم إلى مراكز العلاج والانتهاء من علاجهم خلال المرحلة السابقة.

وأوضحت أن الحملة تعمل حاليًا على الوصول للمواطن المصاب في مكان إقامته لتسهيل عملية الحصول على العلاج، بعد اكتشاف في المرحلة السابقة تحليل بعض المواطنين وعدم توجههم للحصول على العلاج، لافتًا إلى انطلاق المرحلة الحالية من الحملة لتغطية 17 محافظة بـ56 نقطة تمركز.

وأشارت إلى اختيار نقاط التمركز التواجد في الأماكن الأكثر كثافة سكانية والأمكان البعيدة عن مراكز العلاج المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 74 مركزًا، فضلًا عن استمرار حملات المسح الميداني.

وأكدت أن العلاج مجاني تمامًا لكافة المرضى سواء كان لديه تأمين صحي أو لا، موضحًا أن التحليل والكشف والعلاج مجاني تمامًا ولا يتحمل المريض أية تكاليف.