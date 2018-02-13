18 لاعبا في معسكر الاتحاد استعدادا للداخلية

استقر محمد عمر المدير الفني للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى علي اختيار 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية والمقررة غدا "الخميس" علي استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز
حراسة المرمي : الهاني سليمان – رضا السيد.
خط الدفاع : محمود شعبان – شوقي السعيد – ويلسون أكاكبو – محمد بازوكا – محمد عادل –هشام شحاتة
خط الوسط : نور السيد – عاشور الادهم – خالد الغندور – احمد كابوريا – احمد الألفي – رمزى خالد – رزاق سيسيه
خط الهجوم : ايمانويل بناهيني – محمد عبد المجيد – محمد ناجي "جدو"