18 لاعبا في معسكر الاتحاد استعدادا للداخلية

استقر محمد عمر المدير الفني للفريق الاول بنادى الاتحاد السكندرى علي اختيار 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية والمقررة غدا "الخميس" علي استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز