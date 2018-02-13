التحالف العربي يدمر مركبات عسكرية تحمل ذخائر وألغاما في صعدة

دمر طيران التحالف العربي في اليمن 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين تحمل ذخائر وألغامًا، في مواقع مختلفة من صعدة.

وأوضحت مصادر يمنية - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المركبات الثلاث حاولت التمويه على طيران التحالف بتخفيها بين الأشجار والتباب حتى تصل لموقعها المحدد، إحداها كانت تتجه قبالة الحدود السعودية.

على جانب آخر، يستمر الجيش الوطني بدعم التحالف، في تأمين المناطق التي استعادها على جبهتي صعدة والجوف، بعد معارك خاضها في الأسبوعين الماضيين.

كانت قد أعلنت مصادر عسكرية يمنية - في وقت سابق اليوم - مقتل 41 مسلحا حوثيا وإصابة نحو 45 آخرين خلال معارك مع القوات الشرعية اليمنية، في جبهة الساحل الغربي خلال الساعات الـ24 الماضية.