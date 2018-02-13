سيارة نقل تقتحم القضبان من مكان غير مخصص للعبور على خط «منوف - كفر الزيات»

أعلنت هيئة السكة الحديد اقتحام السيارة رقم 159291 نقل الغربية لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين مشلا وكفر الزيات على خط منوف كفر الزيات، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الهيئة، في بيانها اليوم، إن عدم التزام سائق السيارة النقل بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن غير المخصصة للعبور تصادف مع مرور القطار رقم 857 ركاب "منوف - كفر الزيات"، ما أدى لاصطدامهما وخروجه عن السكة، وتسبب في اعوجاج الشبكة الأمامية للجرار، وتم عمل وقاية واستكمل القطار رحلته متجاوز 55 دقيقة، وبدون أي إصابات.

وناشدت هيئة السكة الحديد قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.