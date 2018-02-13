طرد الصحفيين من جلسة محاكمة «عهد التميمي»

قرر قاضي محكمة عوفر الإسرائيلية، أن تتم محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، صباح اليوم الثلاثاء في جلسة مغلقة، وأمر بطرد الصحفيين من القاعة.

وتواجه «عهد»، التي أصبحت رمزا للنضال، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنديين إسرائيليين، 12 اتهاما من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية.

وأثارت محاكمة «عهد»، اهتماما عاما كبيرا وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر، حيث احتفلت بعيد ميلادها السابع عشر قبل نحو أسبوعين في محبسها.

وكانت «التميمي»، قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين، كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأسها، وذلك بعد قرابة ساعة من إصابة أحد أقربائها «طفل 15 عاما»، برصاص الاحتلال واستقرت الرصاصة في قاع الجمجمة ومازال يرقد في حالة خطيرة بالمستشفى.

وانتقدت جماعات حقوق إنسان والاتحاد الأوروبي وغيرهم، تعامل إسرائيل مع «عهد»، حيث سلّط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.