قال موسى مصطفى موسى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه لم يكن ليترشح في الانتخابات حال استمرار الفريق أحمد شفيق، في السباق الرئاسي.

وأضاف «موسى»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، أن حزب الغد الذي يترأسه، ارتأى أن دخول «شفيق»، للانتخابات مقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيضيف لها وزنًا وقيمة كبيرة، بينما دخول الحزب بمرشح في هذه الانتخابات سيفتت الأصوات.

وأوضح أن الحزب كان سيدعم الرئيس «السيسي»، مقابل «شفيق»، وبدأ في ذلك بالفعل من خلال حملة «مؤيدون»، الداعمة للرئيس «السيسي»، متابعًا: «ليس معنى أننا غيرنا الاتجاه أننا ضد من يترشح، هذه أفكار سياسية وفق متغيرات».

وأشار إلى وضعه برامجًا انتخابية تحترم عقول الآخرين وفكرهم، مؤكدًا أنها ستساهم في إحداث متغيرات كبيرة في النمط الحياتي والاقتصادي للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن برنامجه الانتخابي يستند على فكر تنموي واقتصادي، ويبني على ما نفذه الرئيس «السيسي»، من إنجازات وصفها بـ«الكبيرة جدًا والتي نحترمها»، مستطردًا: «لكن هناك فارق بين الإنجازات الموجودة وبين المعيشة التي نعيشها في الغلاء وكيفية التغلب عليه، وسنستعين بأفكار خارج الصندوق لنتحرك بسرعة وجيزة لتغيير دخول الشعب».