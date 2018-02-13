«ثقافة النواب» ترتب زيارة لشمال سيناء بوجود «عبد الدايم» بعد انتهاء العمليات العسكرية

نبه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب إلى أهمية دور الثقافة في مواجهة الأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، وقال: إن "قوات الجيش والشرطة تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب في سيناء حاليا، ولكن دور الثقافة أهم في مقاومة الأفكار المتطرفة والإرهابية الخبيثة، وأن الأوضاع ستتبدل إلى الأفضل بعد الانتهاء من العمليات العسكرية".

وأكد هيكل - خلال اجتماع اللجنة بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول دور قصور الثقافة في المحافظات- أن أعضاء اللجنة على استعداد لزيارة سيناء بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشيرا إلى دعم اللجنة ومجلس النواب اللامحدود لأهل سيناء.

ومن جانبه، دعا النائب عن شمال سيناء جازي سعد -الذي قدم طلب إحاطة إلى وزيرة الثقافة حول ضرورة تفعيل دور قصور الثقافة في سيناء وإنشاء قصر ثقافة في الحسنة بوسط سيناء والتى أعلن مجاهدوا سيناء منها إفشال مؤامرات الاحتلال الإسرائيلي- نواب اللجنة إلى زيارة الحسنة ولقاء مجاهدي سيناء الذين ضحوا بالغالي والنفيث من أجل مصر.

ورحبت وزيرة الثقافة بدعوة زيارة سيناء بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب، وقال: "كلنا سنكون موجودين وسنزور الحسنة ونرحب بالدعوة لزيارة سيناء، ونعمل من أجل التغلب على المشكلات المالية بالوزارة لتفعيل دور قصور الثقافة بالمحافظات ولاسيما شمال سيناء".