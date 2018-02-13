قال المستشار يسري مدني، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إن تبرع كل عضو من أعضاء الهيئة بـ3 آلاف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، دعمًا لـ«سيناء 2018» أمر قليل جدا على القوات المسلحة.

وأضاف «مدني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة هي الدرع الحامي لوطن، وأن هذا الدعم واجب وطني على كل مصري.

وأكد دعم هيئة قضايا الدولة لما تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية من أعمال عسكرية للقضاء على الإرهاب في مصر، لافتًا إلى تفعيل البيان الصادر بتأييد العملية الشاملة في سيناء من خلال دعم الهيئة للمجهود الحربي التي تقوم به.

وأشار إلى دعوة جميع مستشاري الهيئة للتبرع خصما من رواتبهم وتوريد هذه التبرعات لصندوق تحيا مصر، متابعًا: «نتمنى لو كنا جنودًا بالقوات المسلحة لننال هذا الشرف».

يُذكر أن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وأمين عام المجلس، تبرع كل عضو من أعضاءه بـ3 آلاف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، فضلًا عن دعوة مستشاري الهيئة للتبرع خصما من راتبهم إسهاما فى العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة، وقوات إنفاذ القانون لتطهير سيناء.