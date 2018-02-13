الوصل الإماراتي يسقط أمام مدرب الزمالك السابق في أبطال اسيا

حول فريق السد القطري الذي يقوده جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك تأخره بهدف أمام مضيفه الوصل الإماراتي إلى فوز 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز بيرسبوليس الإيراني على ناساف كارشي الأوزبكي 3 / صفر.



وتقدم الوصل بهدف سجله فابيو دي ليما في الدقيقة 27 وتعادل السد بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 79 قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



وحصد السد أول ثلاث نقاط له في البطولة وظل الوصل بلا نقاط.



وفي المباراة الثانية، استهل فريق بيرسبوليس الإيراني مبارياته في المجموعة بالفوز على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 3 / صفر.



وسجل أهداف بيرسبوليس جودوين منشا في الدقيقة 20 وعلي عليبور (هدفين) في الدقيقتين 66 و71.



وحصد بيرسبوليس أول ثلاث نقاط له بالبطولة، فيما يظل فريق ناساف كارشي بلا نقاط.