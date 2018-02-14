«الصحة» عن واقعة «العباسية»: لا يمكن تعميم الخطأ على الأطباء والممرضين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يجري حاليًا التحقيق مع الممرضتين المتسببتين في واقعة تصوير المرضى بمستشفى العباسية، بمعرفة النيابة العامة، وهي صاحبة القرار في هذا الشأن.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن تعميم الخطأ على الأطباء والممرضين الآخرين، ومعاقبتهم بخطأ ممرضات أخريات ارتكبوا واقعة تصوير المرضى بصورة غير لائقة، مشيرًا إلى إعادة الأطباء والمممرضين الذين أوقفهم الوزير في وقت سابق إلى عملهم، بعد ثبات عدم تورطهم في الواقعة.

وأشار إلى تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، للمستشفى اليوم، واتخذ عدة قرارات مهمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها إنشاء مبنى كامل للعيادات الخارجية يتكون من 4 طوابق، على أن يكون مماثل للمبنى الذي تم إنشائه حديثًا في بني سويف.

يذكر أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، كان قد أمر قبل نحو أسبوع، بالتحقيق في واقعة ظهور وتداول فيديو مسرب لمرضى بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، في أوضاع غر لائقة.