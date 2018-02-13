السعودية تعتزم افتتاح 84 فندقا جديدا خلال عام 2018

تعتزم المملكة العربية السعودية، افتتاح 84 فندقًا جديدًا، يضم 27281 غرفة، أي ما يعادل 60% من المنشآت الفندقية قيد الإنشاء حاليًا في المملكة، والتي تبلغ عددها 143 فندقًا، خلال عام 2018؛ وذلك وفقًا لتقرير جديد أصدرته «توب هوتيل بروجكتس»، تحت عنوان «النظرة العامة على إنشاء الفنادق في المملكة العربية السعودية».

ومازالت الرياض وجدة ومكة المكرمة والخبر تمثل أكثر المناطق ازدحامًا بمشروعات إنشاء الفنادق على مستوى البلاد، حيث تتبوأ كل واحدة من هذه المدن مكانة مرموقة بين أبرز عشر مدن، من حيث أنشطة تطوير الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشغل المركز الثالث والرابع والسادس والعاشر على التوالي.

ومن بين الفنادق البارزة المقرر افتتاحها في عام 2018، فندقي «وريزيدنس هيلتون» بالرياض، وفندق «كوبثورن» بمكة المكرمة، وفندق «سويس بيلهوتل العزيزية» بمكة المكرمة أيضًا، وفندق «ميلينيوم» بجدة، وفندق «هيلتون جاردن إن» بالخبر.

وتُعرف «هيلتون» بأنها العلامة التجارية التي تنفذ معظم مشروعات التطوير الفندقية قيد الإنشاء حاليًا في جميع أنحاء البلاد.

وقال نائب رئيس العمليات في هيلتون للمملكة العربية السعودية وبلاد الشام، كامل العجمي: إن «السعودية تعتبر من أهم الأسواق في هذه المنطقة، في ظل التشريعات والإصلاحات الحكومية الجديدة التي تجعل المملكة أكثر يسرًا من أي وقت مضى، كما أنها تمثل أكبر موقع لمشروعاتنا الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف «العجمي»: «لدينا 30 فندقًا قيد التطوير حاليًا في حوالي 12 مدينة مختلفة، ودائمًا ما يبحث فريق التطوير في شركتنا عن فرص جديدة».

وفي عام 2018، تتوقع «هيلتون» افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في السعودية، وهي «دبل تري باي هيلتون» بمكة المكرمة، و«هيلتون جاردن إن» بالخبر، و«هيلتون» في الرياض، حيث سيتم من خلال هذه الفنادق، إضافة أكثر من 1500 غرفة فندقية.

وعلاوةً على ذلك، ستفتتح شركة «سويس بيلهوتل إنترناشيونال» ثلاثة فنادق جديدة في المملكة في عام 2018، اثنان منها في الرياض، والثالث يمثل أول انطلاقة لها في مدينة مكة المكرمة، ومن المقرر افتتاح هذه الفنادق في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في «سويس بيلهوتل إنترناشيونال» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، لورينت أ.فوافينل: «المملكة العربية السعودية تعتبر سوقًا يعاني نقصًا حاليًا في الفنادق».

وأضاف «لورينت»: «علاوةً على بناء الفنادق على نطاق واسع، سيكون هناك تأثير كبير لمشروعات البنية التحتية الكبرى للنقل والمواصلات، بما في ذلك المطار الجديد في جدة، ومشروع قطار الحرمين عالي السرعة الذي سيتم تدشينه هذا العام، كما تستثمر الحكومة بشكل كبير في مشروعات الترفيه والثقافة والاستجمام على نطاق واسع، ونحن حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة الهائلة لتطوير منشآت الضيافة».

وقال مدير معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية، جاري ويليامز: «إلى جانب التركيز المستمر على المدينتين المقدستين، من الواضح أن مشروعات تطوير الضيافة التي يُجرى تنفيذها في المملكة تهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المسافرين، بما في ذلك السياح المحليين والدوليين وسياح الترفيه».

وأضاف «ويليامز»: «أعلنت شركة "روف هوتلز" الكائنة في دبي أن أعمال الإنشاء ستبدأ في أول فندق لها في المملكة هذا العام، وستسعى العلامة التجارية لفنادق نمط الحياة من الدرجة المتوسطة إلى تلبية احتياجات المسافرين من جيل الألفية من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، وستتمركز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتصبح مركزًا رئيسيًا للأعمال والترفيه في المملكة، وفي الوقت نفسه، تركز علامات تجارية دولية كبرى على مناطق مثل الخبر ومدينة جازان القريبتين من الخليج العربي وساحل البحر الأحمر على التوالي، واللتين توفران وصولاً مباشرًا إلى الشاطئ وعددًا متزايدًا من الأنشطة الترفيهية والثقافية».

وفي ظل استمرار نمو وازدهار مشهد الضيافة في جميع أنحاء المملكة، يعود معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية، حدث التوريد والتواصل الرائد في البلاد لأصحاب ومديري الفنادق والمطاعم، في دورته السادسة في جدة خلال شهر إبريل المقبل.

ويُقام في نفس الموقع معرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية 2018، وهو حدث التوريد الوحيد المخصص لصناعة الأحجار وتصميم الأسطح في المملكة.

وستنعقد فعاليات كلا المعرضين على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2018 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.