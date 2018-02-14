يوفنتوس يفرط في الفوز ويتعادل مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا

فرط فريق يوفنتوس الإيطالي في فوز كان في متناول يديه وسقط في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما جونزالو هيجواين في الدقيقتين الثانية والتاسعة من ركلة جزاء ، قبل أن يتمكن فريق توتنهام من العودة في النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 35 ثم كريستيان إيركسن في الدقيقة 71.



وشهدت المباراة إهدار هيجواين لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



ويحتاج يوفنتوس للتعادل بأكثر من هدفين أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام يوم 7 آذار/مارس المقبل للتأهل لدور الثمانية ، فيما يكفي توتنهام التعادل السلبي أو 1/1 أو الفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل للدور التالي مباشرة.



وكان يوفنتوس قد صعد لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة ، فيما تأهل توتنهام لهذا الدور بعد احتلاله صدارة المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد.