شنغهاي يسقط فرونتال بالقاضية في عقر داره

أسقط فريق شنغهاي الصيني مضيفه كاواساكي فرونتال الياباني بالضربة القاضية وتغلب عليه 1 / صفر في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة في الدور الأول لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا تعدل ملبورن فيكتوري الأسترالي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 3 / 3 .



وانفرد شنغهاي بصدارة المجموعة مبكرا برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من ملبورن فيكتوري وأولسان.



وسجل المهاجم البرازيلي إليكسون دي أوليفيرا كاردوزو الهدف الوحيد للمباراة في لدقيقة 23 ليقود شنغهاي إلى بدية قوية له في البطولة هذا الموسم بالفوز خارج ملعبه.



واستهل ملبورن فيكتوري مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع ضيفه أولسان هيونداي 3 / 3 .



وافتتح أولسان هيونداي التسجيل عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 24 ثم أدرك ليروي جيورج التعادل للفريق الأسترالي بعدها بأقل من دقيقتين.



وتقدم الفريق الكوري من جديد بهدف للاعب ريتشارد فينبيتشلار في الدقيقة 34 لكن جيورج سجل الهدف الثاني له ولفريقه ليدرك ملبورن التعادل 2 / 2 .



وفي الشوط الثاني ، سجل ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني له والثالث لأولسان هيونداي لكن ملبورن فيكتوري رفض الهزيمة وتعادل 3 / 3 عن طريق ريس وليامز في الدقيقة 54 .