قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، منذ قليل، تمديد سجن الطفلة الفليسطينية عهد التميمي، مع تحديد جلسة 11 مارس المقبل لنظر القضية. كما قررت المحكمة الإبقاء على جلسات محاكمة عهد التميمي ووالدتها سرية، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وتحولت "عهد"، إلى "رمز لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي" بعد شريط فيديو ظهرت فيه وهي تضرب جنديين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المفترض أن تمثل "عهد"، أمام القضاء في 31 يناير مع والدتها مريم، لكن الجلسة أرجئت حتى السادس من الشهر الجاري قبل أن تؤجلها مجددا إلى 13 منه "اليوم"، بحسب ما صرح محاميها والجيش الإسرائيلي.

وأمرت السلطات بإبقاء عهد ووالدتها قيد التوقيف طوال فترة المحاكمة، فيما وجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقادات للسلطات الإسرائيلية بشأن طريقة تعاملها مع القضية، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء احتجاز إسرائيل لقاصرين من بينهم "عهد".

ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة لـ"التميمي"، تتعلق بضرب الجنديين، بالإضافة إلى خمسة حوادث أخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة.