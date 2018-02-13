الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه داخل البرلمان

تتعامل الشرطة البريطانية الآن مع طرد مشبوه داخل مقر البرلمان.

وذكرت فضائية "سكاي نيوز"، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية المعلومة، في نبأ عاجل لها دون أن تشير لمزيد من التفاصيل.