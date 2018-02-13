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الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه داخل البرلمان


نشر فى : الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 3:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 5:08 م

تتعامل الشرطة البريطانية الآن مع طرد مشبوه داخل مقر البرلمان.

وذكرت فضائية "سكاي نيوز"، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية المعلومة، في نبأ عاجل لها دون أن تشير لمزيد من التفاصيل.


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