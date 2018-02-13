الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه داخل البرلمان

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تتعامل الشرطة البريطانية الآن مع طرد مشبوه داخل مقر البرلمان.
وذكرت فضائية "سكاي نيوز"، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية المعلومة، في نبأ عاجل لها دون أن تشير لمزيد من التفاصيل.