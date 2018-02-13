«الحرف اليدوية» تجتمع بحرفيين من الجمالية

تنظم شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات برئاسة محمد سمير، مؤتمرًا صحفيًا، على هامش معرض تشجيع الحرف اليدوية، والذي تنظمه جمعية من أجل مصر بشارع المعز لدين الله الفاطمي، الخميس المقبل.

وذكرت غرفة الحرف اليدوية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الحرفيين بمنطقة الجمالية؛ لعرض وشرح الخدمات المقدمة من الغرفة والتي تم تفعيلها خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال رئيس غرفة الحرف اليدوية، مسعد عمران، إن هناك حزمة خدمات تم توجيهها للحرفيين في منطقة الجمالية، وسيتم عرض أبرز تلك الخدمات خلال اللقاء بهدف توعية الحرفيين بكل ما يساعدهم في تعزيز قيمة المنتجات التي يعملون عليها.

وفي السياق ذاته قال رئيس شعبة الحلي، محمد سمير، إن الشعبة ركزت خلال الفترة السابقة على التواجد بصورة دائمة مع الحرفيين بمنطقة الجمالية لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تطوير منتجاتهم.