المشرف على مشروع الروبيكي: نسعى لتحويلها إلى منطقة صناعية

قال المهندس ياسر المغربي، مستشار وزير الصناعة والتجارة، المشرف على مشروع مدينة الروبيكي، إن «الروبيكي» تعد منطقة واعدة، والدولة تسعى لتحويلها إلى مدينة صناعية، وتنفق عليها أموالًا كثيرة؛ لكي يشعر المواطن بفرق هناك.



وأضاف «المغربي»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الاثنين، أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لأصحاب المصانع في المرحلة الأولى بالروبيكي، بينما في المرحلة الثانية تم تقليل الدعم من الدولة، مشيرًا إلى أنه تم نقل 60% من المدابغ الصانعة للجلود من مجرى العيون التي وصفها بأنها سيئة للغاية على مستوى الصحة، إلى المدينة، بناءً على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد أن أي مستثمر في «الروبيكي» ضاعف عدد الماكينات في مصنعه، ما أدى لزيادة الإنتاج، متابعًا أن المشروع يستهدف زيادة الصادرات المصرية والتحكم في الواردات.



وأوضح أنه جاري العمل في المرحلة الثانية والثالثة من المشروع وإنشاء المصانع التكميلية، لافتًا إلى أن الوزارة تعتبر هي الجهة المنفذة له، وتعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة المتاحة لتسهيل وتيسير نقل المصانع.



وتابع أن الدولة انتهت من 1008 شقة بتشطيب راقي من أجل العمالة التي ستنتقل لمنطقة الروبيكي، وتم الاشتراط على أصحاب المصانع أن يسكن عمال مصانعهم في تلك العمارات، التي تبتعد فقط حوالي 750 مترًا، مؤكدًا أن المنطقة يتوافر بها كل الخدمات من مدارس وإسعاف، ونقطة شرطة، وبنوك.