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«الخارجية»: السفارة المصرية في بيروت تساعد مسنة في العودة إلى أرض الوطن

القاهرة - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:35 ص

أسفرت اتصالات السفارة المصرية في بيروت مع السلطات اللبنانية عن إعادة المواطنة المصرية إيمان عبدالسلام البالغة من العمر 62 عاما إلى أرض الوطن، بعد قضائها نحو 30 عاما في لبنان، حيث كانت تعمل هناك قبل أن تتراجع حالتها الصحية، وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قابلة للاستمرار.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن اتصالات السفارة انتهت إلى إعفاء المواطنة من الغرامات المستحقة عليها نتيجة تواجدها في لبنان دون مستند إقامة منذ سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في بيروت استقبل، ظهر أمس الإثنين، السيدة المصرية للاطمئنان على حالتها الصحية، وتسليمها المستندات الخاصة بعودتها إلى مصر قبل أن تتوجه برفقة مندوب من السفارة إلى مطار بيروت في طريقها للعودة إلى أرض الوطن.


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