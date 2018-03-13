وزير النقل: الحكومة تقوم بجهود واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي

قال وزير النقل، هشام عرفات، إن الحكومة المصرية تقوم بجهود واضحة لتحقيق النمو في الاقتصاد، والتطور الهائل في شبكة الطرق المصرية، خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي للطرق، الذي يعتبر نقلة نوعية في شبكة الطرق في مصر.

وأضاف «عرفات»، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن هناك خطة جاري العمل بها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى التطور الكبير في مشروعات مترو الأنفاق والموانئ البحرية في مصر.

وأثنى مدير عام هيئة الطرق بدبي على العلاقات الثنائية بين البلدين، ورحب بوزير النقل المصري والوفد المرافق له، فيما أعرب «عرفات» عن امتنانه لوجوده في الإمارات للمشاركة في مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط بدبي، وزيارة هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وشاهد الجانبان عرضا تقديميا عن تطور البنية التحتية في دبي، وخاصة البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي الكبير بدبي، وعن التقدم الهائل في مستوى جودة الطرق وسلامة الطرق، وانخفاض عدد وفيات حوادث الطرق، كما تم استعراض التقدم في كافة وسائل المواصلات التي تشملها الهيئة (المترو - السكك الحديدية - الأتوبيسات - السيارات).

بعدها توجه وزير النقل لزيارة مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، وهو المركز الوحيد على مستوى العالم الذي يضم نظم التحكم والمراقبة لكافة أنظمة النقل والمواصلات، حيث يراقب ويتابع كافة وسائل النقل من المترو والترام والأتوبيسات والنقل البحري، وهو ما يتيح منظومة هائلة من المعلومات عن حجم وكثافة المرور بشوارع دبي، وإعداد وسائل المواصلات على مدار الساعة وأماكن انتشارها، وحجم الطلب على النقل وأماكن الازدحام، وكذلك تحليل كل ما يتعلق بوسائل النقل والتحكم في تسيير حركة المرور بيسر وسهولة عند تنظيم المؤتمرات والأحداث الهامة دبي.