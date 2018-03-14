«الصحفيين»: نبحث مع النائب العام بيانه الخاص بحرية التعبير

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيعقد جلسة مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، للتباحث حول البيان الذي أصدره مساء أمس الاثنين، وخصص فيه أرقام هاتف محمولة لتلقي بلاغات من المواطنين حول الأخبار الكاذبة.

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه يتوقع أن يجري اللقاء الأسبوع المقبل، إلا أنه لن ينتظر حتى هذا الموعد وسيتواصل مع النائب العام عبر قنوات الاتصال المفتوحة بين النقابة والنيابة، مشيرًا إلى وعد النائب العام له من قبل على التواصل الدائم والتباحث حول أية عوائق.

وأوضح أنه تناقش مع النائب العام في لقاء سابق قبل أيام حول البيان الذي كان قد أصدره وطالب فيه وكلاء النيابة بمتابعة الأخبار الكاذبة التي تنشر على المواقع لإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن «صادق»، أكد له أن هذا الأمر لا يتعلق إطلاقًا بفكرة الصافحة والنشر والإعلام، ولكنه يأتي في إطار تتبع التحريض على العنف والإرهاب وما يتعلق بالمشاكل التي تهدد سلامة الدولة.

وتابع: «حديثه كان واضحًا في هذا الصدد، وشكرته على التوضيح وأبلغته أننا نصطف لصالح الدولة في إطار من الحرص على حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بها».

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر بيانًا مساء أمس الاثنين، خصص فيه أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات الخاصة بما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى من أخبار كاذبة، وكلف وكلاء النيابة متابعة البلاغات والتحقيق فيها.