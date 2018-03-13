بيع ماسة ضخمة من ليسوتو مقابل 40 مليون دولار

قالت شركة جيم ديموندز ليمتد للتعدين، اليوم الثلاثاء، إنه تم بيع إحدى أكبر الماسات في العالم مقابل 40 مليون دولار.

وجاء في بيان أنه تم بيع الماسة، التي يبلغ وزنها 910 قراريط، وتعد خامس أكبر ماسة يتم العثور عليها، وحجمها أكبر من كرة الجولف، أمس الاثنين، في مزاد بمدينة انتويرب البلجيكية لمشترى لم يتم الإفصاح عن اسمه.

وكان قد عثر على الماسة في منجم ليتسنيج في ليسوتو ، بحسب ما قالته شركة جيم ديموندز ليمتد.

ويشار إلى أن ليسوتو دولة صغيرة وفقيرة، تحوطها جنوب أفريقيا من كل الجوانب.

ويذكر أنه تم بيع ماسة من بتسوانا، يعتقد أنها أكبر ماسة غير مصقولة يتم العثور عليها خلال عقد، مقابل 53 مليون دولار في سبتمبر الماضي.