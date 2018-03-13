سعد سمير يرد على الانتقادات لخط دفاع الأهلي

أكد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري كان شيء هام جدا، مشددا على أن جمهور الأهلي يستحق المزيد من الانتصارات.

وقال سمير في تصريحات لقناة "دي أم سي": "حصلت على بطولة الدوري للمرة السادسة مع النادي الاهلي، ووصلت إلى 16 بطولة تقريبا، وهذا يجعل أي لاعب غاية في السعادة عندما يعتزل وفي جعبته البطولات".

وأضاف: "سمعت كثيرا عن تغمة ضعف دفاع الأهلي، ولكنها ليست وليدة الموسم الجاري فقط، ولكنها منذ زمن طويل، من أيام وائل جمعة وعماد النحاس، وفي كل موسم تتردد مثل هذه الامور، وهذا هو قدر النادي الأهلي".

وأكمل: "من الطبيعي أن يتأثر الأداء في بعض المباريات، وليس معنى خوض مباراة بشكل لا يرضي الجمهور، يعني ان الاهلي في حاجة إلى دعم كامل في خط معين".

وأتم: "في كل موسم نسمع أن دفاع الاهلي ضعيف وفي نهاية الموسم، يخرج الاهلي وهو الأقوى دفاعا في الدوري، ويتمتع بكتيبة من أولاد النادي".