قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه تعرض لحملات تشويه وتشهير ممنهجة مما وصفهم بـ«الميليشيات الإلكترونية»، لمجرد تفكيره في الترشح لرئاسة الجمهورية.



وأضاف «البدوي»، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الاثنين، أنه فكر بالترشح لرئاسة الجمهورية بعد شعوره بأن هناك إرادة لاستهداف انتخابات الرئاسة في مصر، والتي تتمثل في المشروعية الشعبية لها.



وتابع: «بعض أصدقائي وزملائي في الهيئة العليا للحزب تواصلوا معي وطالبوا بأن يكون للوفد مرشحًا يتمثل في رئيسه، واجتمعنا وقالوا إن هناك شباب يضحي بدمه وروحه من أجل حماية وطنه، واقتنعت وقلت أنا مستعد للتصدق بعرضي بالكامل في سبيل البلد للدفاع عن موقف الدولة المصرية، على اعتبار أن هناك حملات تشويه ستعقب الترشح».



وأوضح أنه اشترط لترشحه للانتخابات موافقة الهيئة العليا للحزب، مضيفًا: «الهيئة اجتمعت وأبدت أسبابًا موضوعية انتهت إلى أن ترشحي لا يصب في صالح الدولة ولا الرئيس، وأقنعوا الجميع بذلك، حتى من أيدوا قرار ترشحي».



ولفت إلى استعداده قبل ذلك للترشح للانتخابات بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه، معقبًا: «تعودت على حملات التشويه كسياسي، وأنا في حياتي لم أوجه عضو هيئة عليا لقرار أو رأي معين، والحوار كان محترمًا ووطنيًا لدرجة أن الذين كانوا يؤيدون ترشحي اقتنعوا بالرأي الآخر».



كانت الهيئة العليا لحزب الوفد، رفضت، نهاية يناير الماضي، ترشح الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، للانتخابات الرئاسية المقبلة.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



