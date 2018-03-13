وزير الرياضة : نفخر دائما بلاعبي الأولمبياد الخاص

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على فخره الدائم بلاعبي الاولمبياد الخاص المصري، مشيراً إلى أنهم أحد أقوى عناصر القوة الناعمة لمصر.

وأضاف "عبد العزيز" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بدعم البعثة المصرية المشاركة في الألعاب الإقليمية التاسعة المقرر اقامتها بمدينة أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة من 14 وحتى 23 مارس الجاري، أنه سيطير برفقة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص الدولي. واختتم وزير الرياضة تصريحاته، بتاكيده أن لاعبي الاولمبياد الخاص المصري سيبذلون كل طاقتهم لرفع اسم مصر عاليا خفاقا.