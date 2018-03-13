تيلرسون: واشنطن ترجح وقوف موسكو وراء تسميم الجاسوس الروسي

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة "واثقة تماما" في تقييم بريطانيا الذى يفيد بأن روسيا "مسؤولة على الأرجح" عن هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا الأسبوع الماضي.



وقال تيلرسون: "لا يوجد أبدًا مبرر لمثل هذا النوع من الهجمات - أي محاولة قتل مواطن عادي على تراب دولة ذات سيادة - ونشعر بغضب شديد لأن روسيا على ما يبدو شاركت مرة أخرى في مثل هذا السلوك".



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه تحدث إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون صباح الاثنين، معلنا أن الولايات المتحدة "تتضامن مع حلفائنا في المملكة المتحدة" وسوف "تواصل تنسيق رد فعلنا عن كثب".



وقال: "نتفق على أن المسؤولين عن ذلك - سواء من ارتكبوا الجريمة أو من أمروا بتنفيذها - يجب أن يواجهوا عواقب وخيمة بشكل مناسب".