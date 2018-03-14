إصابة خريبين في تدريبات الهلال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضربة موجعة بعد تعرض السوري عمر خريبين لكدمة قوية في مفصل القدم خلال تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.



ولم يتمكن خريبين من استكمال المران، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة والعلاج اليي يحتاجها اللاعب.



وجاءت هذه الإصابة لتكمل مسلسل الإصابات العديدة والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، والتي من أبرزها إصابة كارلوس إدواردو بقطع في الرباط الصليبي.



ويستعد الهلال لمواجهة القادسية يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر للدوري السعودي للمحترفين.



ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة أمام الأهلي، الوصيف.