«العبادي» يقرر رفع الحظر الجوي عن مطارات إقليم كردستان

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قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفع الحظر الجوي عن الرحلات الدولية عن مطارات كردستان، وإعادة افتتاح مطاري «أربيل» و«السليمانية»، وخضوعهما لإدارة وزارة الداخلية، وذلك حسب ما ذكرته قناة «BBC»، في خبر عاجل، منذ قليل.