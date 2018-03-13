برلماني: «السيسي» يبني دولة عظيمة رغم الظروف السياسية والمؤامرات الخارجية

دعا النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، جميع الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة بفاعلية وقوة في انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها في الخارج يوم 16 مارس الجاري.

وأكد عبد العزيز في بيان له اليوم، أن المشاركة الفعالة من المصريين فىي الخارج، ستكون رصاصة في قلب أعداء مصر، وستنعكس على الداخل بشكل كبير، لافتا إلى أنه يرى أن المصريين في الخارج والداخل واعين بما يحاك لمصر من مؤامرات، وأنه على ثقة بنزول ومشاركة الجاليات المصرية لاستكمال طريق الإصلاح السياسي.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن مشاركة الجاليات المصرية القوية فى هذه الانتخابات ترسم مشهدًا مشرفًا للعملية السياسة فى مصر أمام المجتمع الدولى، مضيفا أن كل مصري سواء بالداخل أو بالخارج، لابد أن يكون صاحب دور فاعل في اختيار رئيس مصر القادم، وأن يشارك ويدعو الجميع حوله للمشاركة والاحتشاد أمام صناديق الانتخابات.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدًا فى اتمام الاستعدادات الخاصة بالانتخابات فى الخارج على مستوى 124 دولة، وقدمت جميع التسهيلات للمواطنين، وحرصت على إرسال بعثات للانتهاء من إجراءات بطاقات الرقم القومى وشهادات التجنيد وغيرها من الخطوات الإجرائية المختلفة.

وشدد على أن مجلس النواب سيكون له دور فعال أيضًا فى التواصل مع كافة الجاليات المصرية خلال الفترة الحالية لحثهم على المشاركة الفعالة فى الجولة الأولى وجولة الإعادة، لخروج المشهد بشكل مشرف وراقٍ، لافتا إلى أن بعض نواب المجلس التقوا بعض الجاليات بالفعل لحثهم على المشاركة في الانتخابات.

وأضاف عبد العزيز أن الرئيس السيسي يبني دولة عظيمة بكل معاني الكلمة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والمؤامرات الخارجية، ورغم ما تعانية الدول الشقيقة، ويحرص على تنمية مصر وسيناء وكافة ربوع الوطن، عن طريق مشروعات ضخمة في كل أرجاء مصر، في سيناء وأسوان والعلمين، وفي الصعيد، ودمياط والسويس وفي حلايب وشلاتين.