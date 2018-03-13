تعرف على تفاصيل الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

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نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء. وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية عن الهجوم.
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية تفاصيل الهجوم، وأوضحت أنه استهدف موكبهما بعد دخولهما عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.
وكشفت الوكالة أن مُستهدِفي الموكب فجروا ثلاث سيارات مفخخة، ثم شرعوا بإطلاق النار باتجاه الموكب واشتبكوا مع الحراس.
وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة، وأنهم من حراس الموكب.
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