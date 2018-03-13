التأمين الصحي بالغربية يحصر احتياجات الوحدات الطبية

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كلف الدكتور أحمد جمال الدين المسدي، مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، الإدارات الهندسية والتموين الطبي والمشتريات، بالتنسيق فيما بينهم لحصر احتياجات وحدات التأمين على مستوى المحافظة من مستلزمات طبية وأجهزة وأدوات لسرعة توفيرها بما يساهم في الارتقاء بالخدمة المقدمي لمنتفعي التأمين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الدوري لفرع التأمين الصحي بالغربية اليوم بديوان الفرع برئاسة «المسدي»، وبحضور الدكتور رائف يوسف، نائب مدير الفرع للشؤون الفنية وأعضاء المكتب الفني ومدير الأمانة ومديري الإدارات والمناطق والمستشفيات.

وناقش المجلس خطة سير العمل في المناطق والمستشفيات ومدى تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس في اجتماعه السابق ومعوقات العمل والمشكلات والسلبيات في منشآت التأمين ومقترحات التغلب عليها.