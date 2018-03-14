مصادرة 500 قصر وشقة وفندق مملوكة لرفعت الأسد فى إسبانيا وفرنسا

-الأسد: ممتلكاتى هبات من العاهل السعودى الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز وخليفته عبدالله بن عبدالعزيز

كشفت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، اليوم، أن السلطات الإسبانية صادرت ممتلكات خاصة برفعت الأسد عم الرئيس السورى بشارالأسد فى إسبانيا وفرنسا والتى تشمل أكثر من 500 قصر وشقة وفندق بقيمة 600 مليون يورو بما يعادل نحو 742 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسبانية وجهت إلى رفعت الأسد فى 9 يونيو 2016 تهم «غسيل أموال، حصل عليها نتيجة التهرب من الضرائب» و«اختلاس الأموال العامة». مشيرة إلى أن جمعيتى مكافحة الفساد «شيربا» و«الشفافية الدولية»، كانتا قد قدمتا شكوى إلى مكتب المدعى العام فى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا «لنتائج التحقيقات النهائية التى اطلعت تم رصد نحو 503 عقارات، بقيمة 600 مليون يورو، ملكا لرفعت الأسد، وحاشيته وتمت مصادرتها بالكامل فى منتجع مدينة ماربييا الإسبانية، من بينها فيلات وفندق خاص وشقق ومطاعم».

ولفتت الصحيفة إلى أن«عمليات التقصى، التى يقودها الحرس الوطنى لمعرفة مصدر ثروته الضخمة فى منتجع «بيرتو بانوس» فى الأندلس، يقوم بها فريق تحقيقات مشترك، الخدمة الجمركية الفرنسية ونظيرتها الإسبانية».

وحول مصدر ثروته، قال الأسد، إنه حصل عليها من هبات قدمت من الأسرة الملكية السعودية، من العاهلين السعوديين الراحلين، الملك فهد بن عبدالعزيز وشقيقه الملك عبدالله إلا أن هيئة التحقيقات لم تقتنع بتلك الحجج.