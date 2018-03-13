الثلاثاء 13 مارس 2018 11:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

فينوس وليامز تهزم شقيقتها سيرينا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:42 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:42 ص

تغلبت النجمة الأمريكية فينوس وليامز على شقيقتها الصغرى سيرينا وليامز للمرة الأولى منذ أربعة أعوام ، لتتأهل على حسابها إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة.

وحسمت فينوس المباراة بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 فجر اليوم  الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثالث ، بينما ودعت شقيقتها سيرينا البطولة الأولى لها منذ وضع مولدوتها في سبتمبر 2017.

وقالت فينوس ، التي احتاجت إلى ساعة واحدة و45 دقيقة للتغلب على شقيقتها ، "لا يمكن ضمان الفوز أبدا إلى مع نهاية المباراة. سيرينا قادرة على العودة بأي لحظة."

وكانت آخر بطولة رسمية سابقة لسيرينا ، بطولة أستراليا المفتوحة 2017 ، حيث توجت بها بعد شهرين من بداية حملها ، وغابت بعدها عن الملاعب حتى خاضت منافسات إنديان ويلز.

و المباراة هي الأولى بين الشقيقتين وليامز في بطولة إنديان ويلز منذ أن التقيتا في الدور قبل النهائي لنسخة عام 2001 .

وحققت فينوس /37 عاما/ اليوم الانتصار الثاني عشر خلال 29 مباراة جمعتها بشقيقتها سيرينا.

وكان آخر انتصار سابق لفينوس على سيرينا في الدور قبل النهائي لبطكولة مونتريال عام 2014 .

وواصلت الألمانية أنجليك كيربر ، لمصنفة العاشرة للبطولة ، انطلاقتها في حيث صعدت إلى الدور الرابع بالفوز على الروسية يلينا فيسنينا 7 / 5 و6 / 2 بينما أطاحت الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 27 للبطولة بالأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة للبطولة حيث تغلبت عليها 7 / 5 و6 / 3 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك