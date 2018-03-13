فينوس وليامز تهزم شقيقتها سيرينا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام

تغلبت النجمة الأمريكية فينوس وليامز على شقيقتها الصغرى سيرينا وليامز للمرة الأولى منذ أربعة أعوام ، لتتأهل على حسابها إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة.

وحسمت فينوس المباراة بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثالث ، بينما ودعت شقيقتها سيرينا البطولة الأولى لها منذ وضع مولدوتها في سبتمبر 2017.

وقالت فينوس ، التي احتاجت إلى ساعة واحدة و45 دقيقة للتغلب على شقيقتها ، "لا يمكن ضمان الفوز أبدا إلى مع نهاية المباراة. سيرينا قادرة على العودة بأي لحظة."

وكانت آخر بطولة رسمية سابقة لسيرينا ، بطولة أستراليا المفتوحة 2017 ، حيث توجت بها بعد شهرين من بداية حملها ، وغابت بعدها عن الملاعب حتى خاضت منافسات إنديان ويلز.

و المباراة هي الأولى بين الشقيقتين وليامز في بطولة إنديان ويلز منذ أن التقيتا في الدور قبل النهائي لنسخة عام 2001 .

وحققت فينوس /37 عاما/ اليوم الانتصار الثاني عشر خلال 29 مباراة جمعتها بشقيقتها سيرينا.

وكان آخر انتصار سابق لفينوس على سيرينا في الدور قبل النهائي لبطكولة مونتريال عام 2014 .

وواصلت الألمانية أنجليك كيربر ، لمصنفة العاشرة للبطولة ، انطلاقتها في حيث صعدت إلى الدور الرابع بالفوز على الروسية يلينا فيسنينا 7 / 5 و6 / 2 بينما أطاحت الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 27 للبطولة بالأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة للبطولة حيث تغلبت عليها 7 / 5 و6 / 3 .