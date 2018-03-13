«الكهرباء»: مصر ستصبح منطقة محورية للربط الكهربائي بين 3 قارات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر تقيم مشروعات ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية، والأردن، وكذلك واليونان وقبرص من خلال كابل بحري، كما أن هناك دراسات لعمل ربط كهربائي مع ليبيا والسودان.



وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، أمس الاثنين، أن مصر بصدد الدخول في حزمة الربط العالمي، حيث إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي «GEIDCO»، التي تستهدف أن تكون مصر منطقة محورية للربط بين ثلاث قارات كهربائيًا.



وذكر أن المنظمة العالمية للربط الكهربائي، لديها خطة للربط بين دول القارة الواحدة بحلول 2030، ثم الربط بين القارات المتجاورة بحلول 2040، وبالتالي فإن هناك اتجاه عالمي للربط بين الدول وبعضها.