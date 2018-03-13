«الصناعة»: تصدير مصر من الجلود سيصل لـ300 مليون دولار هذا العام

قال المهندس ياسر المغربي، مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن متوسط تصدير مصر للجلود هذا العام سيصل إلى 300 مليون دولار بدلًا من 120 مليون دولار.



وأضاف «المغربي»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أنه تم نقل 60% من صانعي الجلود من مجرى العيون إلى المشروع الجديد بمدينة الروبيكي، متابعًا أن التكلفة التي أنفقتها الدولة على المشروع كبيرة جدًا؛ بهدف تطوير صناعة الجلود في مصر.



وأشار إلى التسهيلات التي أمر بها الرئيس «السيسي»، بمنحها للمستثمرين بنسبة 5% و7% في العديد من البنوك؛ لشراء ماكينات جديدة تناسب التوسع الأفقي للمساحات الحالية في مشروع مدينة الروبيكي للجلود.