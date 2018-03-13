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مصادر سورية: خروج 25 حالة إنسانية من الغوطة الشرقية للعلاج في دمشق

دمشق- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 11:44 ص

أفادت مصادر سورية، بخروج 25 حالة إنسانية من مدينة دوما بالغوطة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عبر معبر مخيم الوافدين في طريقها إلى مستشفيات دمشق للعلاج.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن 25 مريضا وجريحا خرجوا اليوم من مدينة دوما بعد اتفاق روسيا مع فيلق الرحمن وجيش الإسلام، متوقعة خروج المئات من الحالات الإنسانية والمدنيين اليوم، عبر مخيم الوافدين شمال شرق دمشق بعد فشل خروجهم يوم أمس.

وأضافت المصادر أن: «الجيش الروسي يشرف على عملية خروج الحالات الإنسانية بشكل كامل من مدينة دوما عبر مخيم الوافدين، في حين يشرف وجهاء الغوطة على خروج المسلحين المدنيين عبر معبر جسرين جنوب الغوطة».


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