رئيس الأركان الروسي: الولايات المتحدة تخطط لهجوم صاروخي ضد دمشق

قال رئيس هيئة الأركان العامة في روسيا فاليري جيراسيموف، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين يخططون لهجوم كيماوي في سورية لتبرير ضربة أمريكية موسعة ضد دمشق.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن جيراسيموف القول إن بلاده لديها معلومات موثقة بشأن وجود استعدادات للإدعاء بأن القوات الحكومة تستخدم أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وأضاف أنه بعد هذا تعتزم الولايات المتحدة اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، معتبرا أن الولايات المتحدة تعتزم "إعداد ما يسمى "الدليل" على مقتل عدد كبير من المدنيين على يد الحكومة السورية والقيادة الروسية التي تدعمها".

وأضاف أن "واشنطن تخطط لتوجيه ضربة صاروخية لأحياء الحكومة السورية في دمشق".

وحذر من أن هناك عسكريين روس في المنشآت التابعة لوزارة الدفاع السورية، وأنه "في حالة وجود تهديد لأرواح عسكريينا، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ تدابير انتقامية لاستهداف الصواريخ ومنصات إطلاقها".