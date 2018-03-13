وزير الرياضة يكرم أسرة البطل مازن السماحي

حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، علي تكريم أسرة البطل مازن السماحي، في وجود والدته وشقيق البطل.

جاء هذا علي هامش حضور وزير الرياضة مؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة بالألعاب الإقليمية التاسعة المقرر إقامتها بأبو ظبي خلال الفترة من 14 وحتى 23 مارس الجاري والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وذلك بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ويأتي على رأسهم المهندس هاني محمود رئيس مؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي، ووزير الإتصالات والتنمية المحلية الأسبق رئيس الاولمبياد الخاص المصري ، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ولاعب الأهلي السابق تامر بجاتو، المهندسة نجلاء نصير وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد مازن السماحي، ثم سماع النشيد الوطني الجمهوري.