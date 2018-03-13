مرتضي منصور يعلن انسحاب الزمالك من البطولة العربية بسبب السعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور انسحاب فريقه من المشاركة في البطولة العربية.

وكان شهد اتحاد الكرة أمس الأثنين توقيع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي على عقود المشاركة في بطولة الأندية العربية المقبلة.

وجاء قرار رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية اعتراضاَ علي تدخلات المستشار تركي أل شيخ في الرياضة المصرية ومحاولاته إشعال نار الفتنة بين الأهلي والزمالك وذلك بعدما تدخل الأخير ونجح في إنهاء تجديد تعاقد عبدالله السعيد للأهلي لمدة موسمين.

وكان مرتضي منصور قد أكد أن عبدالله السعيد قام بالتوقيع على عقود موثقة بالصوت والصورة لنادي الزمالك سيتم الإعلان عنها في مؤتمر السبت المقبل.