مصرع ثلاثة عمال غرقا في بني مزار بالمنيا

استقبل مستشفى بني مزار العام بالمنيا، الثلاثاء، 3 أشخاص بينهم طفل، وعمه، لقوا مصرعهم في خزان صرف صحي داخل مصنع البصل بمدينة البهنسا، في مركز بني مزار، بالمنيا، أثناء كسح الخزان، وتم إيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بوصول «علي محمود مالك»، (40 عاما)، مقيم كفر أبو العدين عامل يومية داخل مصنع البصل، و«أحمد ربيع»، (45 عاما)، صاحب سيارة الكسح، ونجل أخيه، 12 عامًا، مصرعهم غرقا في خزان الصرف الصحي الخاص بمصنع البصل.

وبالانتقال والفحص، وسؤال احد المتواجدين في المصنع، قرر أن المتوفين كانوا يقومون بنزح خزان الصرف الصحي الخاص بمصنع البصل بمدينة البهنسا، فحدث لهم اختناق نتيجة الغازات السامة، وتوفوا على إثر ذلك، وحال محاولة إنقاذهم حدثت إصابتهم ونفى الشبهة الجنائية.