اتهامات التحرش الجنسي تطيح بقائد أوركسترا أوبرا متروبوليتان الأمريكية

أعلنت دار «أوبرا متروبوليتان» في نيويورك، فصل قائد الأوركسترا، جيمس ليفاين، بعد التحقيق معه في اتهامات بالتحرش الجنسي ضده، وفقا لما أعلنته دار الأوبرا يوم الاثنين.



وكشف تحقيق استمر أكثر من ثلاثة أشهر عن "أدلة موثوقة عن ارتكاب ليفاين سلوك مسيء جنسيًا"، وذلك قبل وأثناء عمله في أوبرا متروبوليتان، وفقا لما جاء في بيان صار عن دار الأوبرا.



وجرت مقابلات مع أكثر من 70 شخصا في إطار التحقيق مع ليفاين (74 عاما).



وجاء في بيان دار الأوبرا أن "التحقيق كشف أيضا عن أدلة موثوقة على أن ليفاين انخرط في سلوك مسيء جنسيًا تجاه فنانات في المراحل الأولى من حياتهن المهنية، وكان ليفاين له سلطة عليهن".



وأضاف البيان أنه "بناء عليه سيكون من غير الملائم والمستحيل بالنسبة لليفاين، الذي يعتبر واحدا من أفضل قائدي الأوركسترا في الولايات المتحدة، مواصلة العمل في أوبرا متروبوليتان".



وولد ليفاين في أوهايو عام 1943، وعمل في أوبرا متروبوليتان منذ أوائل السبعينيات وأصبح قائد فرقة موسيقية عام 1975.



واستقال ليفاين في عام 2016 لأسباب صحية، لكنه استمر في العمل في دار الأوبرا في أدوار مختلفة.



وتم وقفه عن العمل في ديسمبر من العام الماضي بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مزاعم ضده.