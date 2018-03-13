اليابان تحث كوريا الشمالية على «ترجمة وعودها إلى واقع ملموس»

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن كوريا الشمالية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات "ملموسة" نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



جاء ذلك خلال محادثات آبي مع رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي سو هون اليوم الثلاثاء.



وقال آبي: "من المهم للغاية أن تترجم كوريا الشمالية وعودها إلى واقع عملي عبر اتخاذ إجراءات ملموسة نحو نزع السلاح النووي".



ووعدت بيونج يانج هذا الشهر بتعليق تجاربها النووية والصاروخية بعد محادثات مع وفد كوري جنوبي شمل "سو" الذي اجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن لقاءً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم لن يحدث ما لم تؤيد أفعال كوريا الشمالية وعودها.



وقال سو، الذي كان في العاصمة اليابانية طوكيو لإحاطة آبي: "أنا هنا لأُبلغ رسالة الرئيس، مون جاي إن، إن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية ضروري لتحويل تدفق السلام المدفوع بأولمبياد بيونج تشانج إلى شيء جيد".



ووافق مون وكيم أيضا على عقد اجتماع قمة أواخر أبريل.