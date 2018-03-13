«دعم مصر» يشكل لجنة لـ «الدعاية الانتخابية» فى الخارج

كشف المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر النائب صلاح حسب الله، عن تشكيل الائتلاف لجنة لتولى الدعاية للانتخابات الرئاسية فى الخارج والمقررة إجراؤها أيام «16 و17و18 مارس الجارى».

وأشار حسب الله فى تصريحات لـ«الشروق» إلى وجود وفد من الائتلاف فى الوقت الحالى بمدينة نيويورك الأمريكية، كما أن أعضاء الائتلاف يعقدون لقاءات مع الجالية المصرية بأبوظبى ودبى فى دولة الإمارات ومدينة الرياض بالسعودية، فضلا عن لقاءات بعدة دول أوروبية مثل إيطاليا خلال الأيام الماضية.

وأوضح، أن الائتلاف يعتمد فى دعايته الانتخابية على حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية، واللافتات، لافتا إلى توفير كل نائب من أعضاء الائتلاف فى دائرته وسائل نقل لنقل الناخبين من كبار السن، مع توفير أجهزة حاسب آلى أمام اللجان لمساعدة الناخبين فى معرفة أماكن لجان التصويت.

إلى ذلك، أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عن تشكيل لجان وإرسال وفود، لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج وذلك للرد على المزاعم والأكاذيب التى تروجها المنظمات المشبوهة وجماعة «الإخوان» حول الانتخابات.