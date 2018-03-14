روما يقهر شاختار بصعوبة ويصعد لربع نهائي الأبطال

تأهل فريق روما الإيطالي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1/ صفر اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



ويدين روما بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البوسني الدولي إدين دجيكو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 52.



وانهى شاختار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع إيفان أوردتس في الدقيقة 79.



وانتهت مباراة الذهاب بفوز شاختار بهدفين مقابل هدف ليتعادل الفريقان 2 /2 في مجموع اللقاءين ولكن روما استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ليحجز مقعده في دور الثمانية.



وتأهل روما إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2007 /2008 عندما خسر على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.



والتقى الفريقان خمس مرات من قبل حيث فاز روما مرة واحدة مقابل اربعة انتصارات لشاختار.



ويحتل روما المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر و14 نقطة خلف نابولي الوصيف فيما يتصدر شاختار ترتيب الدوري الأوكراني برصيد51 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه دينامو