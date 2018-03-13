«القصبي»: الداعون لمقاطعة الانتخابات هدفهم إسقاط الدولة

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الخروج بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس الجاري، يدعم موقف مصر دوليًا.



وطالب «القصبي»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، مساء الاثنين، كل الصوفية بالخروج للتصويت في الانتخابات، لافتًا إلى أن من يدعون لمقاطعة الانتخابات هم أصحاب دعوات إسقاط الدولة المصرية مسبقًا.



وتابع أن الجولات الميدانية في الصعيد جعلته يطمئن لزيادة حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الصعايدة مستعدون بقوة للمشاركة.



وأعرب عن احترامه لكلًا من المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، معقبًا أن كل فترة لها احتياجاتها وتتطلب شكل قيادة وفكر معين.



ووصف حجم الإنجازات للرئيس السيسي، خلال الفترة الرئاسية الأولى بأنه ضخم، منوهًا إلى أنه قد تقدم لحمل مسؤولية الوطن في الوقت الذي تراجع فيه الكثيرون.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 16 و17 و18 مارس الجاري، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافقة 26 و27 و28 مارس الجاري.