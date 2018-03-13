تجري الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الصحراوي في تقاطعه مع الطريق الدائري، لإجراء أعمال مد كابلات كهرباء جهد 66 كيلو فولت لربط محطات الهضبة بمحطة محولات فيصل، مع تنفيذ أعمال حفر لمدة يومين.

وقال مصدر أمنى، أن إدارة المرور ستنفذ الأعمال بالتنسيق مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء منطقة القاهرة – قطاع مشروعات الجهد العالي، لإجراء مد كابلات بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وسيتم إجرائها على ثلاث مراحل، الأولى منها استقطاع 5 أمتار من عرض الطريق في الجانب الأيمن من الاتجاه القادم من محطة تحصيل الرسوم اتجاه الرماية، مع تحريك الحاجز الخرساني الأوسط ليقسم باقي عرض الاتجاهين "10 أمتار" لتسيير حركة السيارات بواقع 5 أمتار لكل اتجاه.

و أضاف المصدر، أن المرحلة الثانية من الأعمال ستكون باستقطاع 5 أمتار من منتصف الطريق في الاتجاهين، لتنفيذ الأعمال مع تسيير الحركة المرورية على الجانب الأيمن لكل الاتجاهين وستكون المرحلة الثالثة، باستقطاع 5 أمتار من عرض الطريق في الجانب الأيمن من الاتجاه القادم من ميدان لبنان اتجاه محطة تحصيل الرسوم، مع تحريك الجانب الخرساني ليقسم إلى اتجاهين لتسيير حركة السيارات.

وأوضح المصدر أن تلك الأعمال ستستغرق يومين من الساعة 12.30 ليل الجمعة المقبل، وستقوم الشركة المنفذة للإصلاحات، بالتنسيق مع إدارة المرور، بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية، والطواحين الهوائية والعلامات الدالة والحواجز الحديدية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.