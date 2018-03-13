دورة تدريبية لضابطات الشرطة للدفاع عن النفس والغير بهدف مكافحة التحرش

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين بمشاركة 20 ضابطة و8 شرطيات من مختلف جهات وزارة الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي لضابطات وشرطيات وزارة الداخلية؛ للدفاع عن النفس والغير بهدف مكافحة التحرش.

وأكد مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي أهمية تلك الدورة باعتبارها أحد المقومات الأساسية في العمل الأمني، مشيرا إلى أن هذه الدورة ما هى إلا بداية لترسيخ المفاهيم الصحيحة للدفاع عن النفس والغير.

وأضاف أن المنهج التدريبي للدورة يعكس مردوده الإيجابي على المتدربات كنقطة انطلاق لمجابهة الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التحرش.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة - في أحد محاورها - إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية للقوات وحرصاً من الإدارة العامة لاتحاد الشرطة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية باستحداث دورة تدريبية استثنائية لضابطات وشرطيات الوزارة للدفاع عن النفس والغير بهدف مُكافحة التحرش، وتضمينها بالبرنامج التدريبي السنوي للوزارة بالتنسيق مع قطاع التدريب.